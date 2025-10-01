ضبط 100 ألف مخالفة مرورية في يوم واحد

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة فقط، وذلك في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري وتقليل الحوادث على الطرق.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 99,971 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها تجاوز السرعة القانونية، والقيادة دون تراخيص، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وعدم ارتداء حزام الأمان، والسير عكس الاتجاه، إلى جانب مخالفات أخرى تهدد سلامة المواطنين.

وأكدت الوزارة استمرار الحملات بشكل يومي لمواجهة أي تجاوزات وتحقيق الانضباط المروري، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

اقرأ أيضا:

تحرش علني في الشارع.. الداخلية تكشف ملابسات "فيديو سيدة منيا القمح"

استثمار وهمي و أرباح مشبوهة.. سقوط "عصابة أكتوبر" في قبضة الأمن

"أنت فلاح من المنوفية".. أول بيان من الداخلية بشأن فيديو "وصلة دهشور" المثير للجدل

جريمة الصباح المظلم بفيصل.. الزوج طعن زوجته وأحرقها ثم أنهى حياته بطريقة مأساوية

"غلطوا في العنوان أثناء بحثهم عن سيدة بعد سهرة".. ماذا حدث داخل شقة محامي حلوان؟