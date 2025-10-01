3 سيارت إطفاء للسيطرة على حريق ضخم في فيصل و9 إسعاف لنقل المصابين

اندلع حريق داخل إحدى العقارات السكنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بشارع المنشية بمنطقة فيصل في محافظة الجيزة.

حالة من الذعر انتابت الأهالي بعد اندلاع الحريق، وقبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

الحماية المدنية في الجيزة فور تلقيها بلاغا من الأهالي، دفعت بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ.

نجحت القوات من محاصرة ألسنة اللهب وإخماد النيران قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة، فيما جرى الدفع بـ9 سيارات إسعاف إلى المكان لنقل المصابين.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.