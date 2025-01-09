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إصابة سيدة و3 شقيقات في انفجار أسطوانة بوتاجاز بأبو النمرس

06:49 م الخميس 09 يناير 2025

انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل

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كتب - محمد شعبان:

لحظات مرعبة عاشتها أم و3 شقيقات، انفجار أسطوانة بوتاجاز هزَّ جدران البيت البسيط، تصاعدت النيران لتحاصر قاطني المنزل إلا أن العناية الإلهية منحتهم فرصة جديدة للحياة.

مأمور مركز أبو النمرس تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة النيران من منزل بقرية شبرامنت بدائرة المركز.

معاينة رجال الدفاع المدني بينت نشوب حريق بمنزل بعزبة أبو جنيدي نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز، مما أسفر عن إصابة ربة منزل تدعى "نادية فرح 32 سنة" و"ميادة 16 سنة" وشقيقتيها "ميادة 16 سنة" و"تقى عامان" بحروق بالوجه والذراعين والرقبة.

المصابات الأربع نقلن إلى مستشفى أم المصريين للعلاج، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

انفجار انفجار أسطوانة بوتاجاز الجيزة أبو النمرس شبرامنت الدفاع المدني الحماية المدنية
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