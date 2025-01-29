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النائب العام يستقبل رئيس استئناف الإسكندرية لعرض الكشوف ربع السنوية

06:18 م الأربعاء 29 يناير 2025
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كتب- محمود الشوربجي:

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، والمحامين العموم الأُوَل والمحامين العموم لنياباتها الكلية.

خلال اللقاء عرضوا على النائب العام، الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن عام ٢٠٢٤، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.

وقد أثنى النائب العام على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.

وفي الختام أشار المستشار محمد شوقي، إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.

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رئيس استئناف الإسكندرية النائب العام عرض الكشوف ربع السنوية
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