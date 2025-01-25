بقيمة 12 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي

كتب - علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما لذلك من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 12 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، ويجري عرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.