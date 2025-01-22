جاوب من غير إذن.. مدرس يصفع طفل داخل سنتر تعليمي بحلوان

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كتب- أحمد عادل:

كشفت المحامية هيام محمد، تفاصيل واقعة تعدي مدرس على طالب في الصف السادس الإبتدائي داخل سنتر تعليمي بحلوان، خلال حضور المراجعة النهائية لمادة اللغة الإنجليزية.

وقالت هيام محمد محامية الطالب المجني عليه "آدم"، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن المدرس تعدى على الطفل بالضرب المبرح أثناء المراجعة النهائية لمادة اللغة الإنجليزية، بسبب إجابته على أحد الأسئلة دون إذن.

وتابعت هيام محمد، أن "آدم" فوجئ بتعدي المدرس عليه وصفعه على وجهه بعد الإجابة على السؤال، وعندما رفض الطالب استكمال حضور المراجعة النهائية انهال عليه المدرس بالضرب.

أضافت دفاع الطفل "آدم"، أن أسرة الطفل متمسكة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المُدرس، ولن يتم التنازل عن حق نجلهم.

وكان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغًا من أحد أولياء الأمور، يفيد بتعدي مدرس على نجله بالضرب خلال حضوره المراجعة النهائية للمُدرس.

وبإجراء التحريات الأولية، وبسؤال شهود العيان تبين صحة الواقعة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المدرس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.