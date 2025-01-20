العثور على جثة سائق داخل مخزن بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة سائق داخل مخزن بجوار الشركة الشرقية للدخان بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الاثنين.

العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بالمنطقة الصناعية السادسة بـ300 فدان.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن الجثة لسائق "عبد الهادي.أ." صدمته تريلا، وتم إيداع الجثمان ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر حكمدار الجيزة بالواقعة.