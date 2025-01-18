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صور | وزير الداخلية يسجل كلمة شكر للرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة

04:06 م السبت 18 يناير 2025
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    اللواء محمود توفيق وزير الداخلية (2)
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كتب- علاء عمران:
توجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، اليوم السبت الموافق 18 يناير الجاري، إلى القصر الجمهوري بعابدين لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة 2025.
وجاء نص الكلمة كالتالي:
الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية،
بأسمى معاني التقدير والاعتزاز، يُشرفني والمجلس الأعلى للشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأخلص مشاعر التهنئة وأطيب الأمنيات بدوام السداد، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لمعركة الإسماعيلية الخالدة، التي تجسد صفحة ناصعة في سجل النضال الوطني وزادًا لقيم الشرف والفداء التي تتوارثها الأجيال.
لن يغيب عن رجال الشرطة متطلبات المرحلة الراهنة وتحدياتها، فهم على ولائهم وعهدهم يمضون خلف قيادتكم الحكيمة، يزداد حرصهم على أداء واجبهم المقدس، ساهرين على إنفاذ القانون بكل حزم وحسم، لا يترددون في التضحية بأرواحهم ليأمن كل مواطن، وتظل مصر أبد الدهر واحة للأمن والاستقرار."
يأتي ذلك في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ73، الذي يمثل ذكرى معركة الإسماعيلية الخالدة، ويعد رمزًا للفداء والتضحية في سبيل الوطن.

محمود توفيق وزير الداخلية الرئيس السيسي عيد الشرطة عبدالفتاح السيسي
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