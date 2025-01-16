جريمة مثيرة بالشيخ زايد.. لصوص يقتحمون شقة أجنبي ويجبرونه على تحويل الأموال

كتب - صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد، تحت إشراف المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، عن واقعة اعتداء مسلح على شخص أجنبي الجنسية، بعد أن اقتحم لصوص مسلحون شقته، وسرقوا متعلقاته الشخصية، وأجبروه على تحويل مبلغ مالي عبر تطبيق "إنستا باي"، وذلك في حضور مترجمه الخاص.

أوضحت التحقيقات، التي باشرتها النيابة برئاسة المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن المجني عليه، وهو أجنبي الجنسية، تقدم بمذكرة مترجمة لقسم شرطة أول الشيخ زايد في أوائل شهر يناير الجاري. ذكر فيها أنه، عقب عودته إلى شقته برفقة مترجمه الخاص بعد منتصف الليل، سمع طرقات على الباب. وعندما تفقد الطارق من العين السحرية، وجد ثلاثة رجال، وحين فتح الباب قليلاً، قام أحدهم بدفع الباب بقوة، مما أدى إلى اقتحامهم الشقة.

وأشارت التحقيقات إلى أن أحد المتهمين كان يحمل سلاحاً أبيض كبيراً، وأغلقوا باب الشقة بعد دخولهم. طلبوا من المجني عليه ومترجمه الصمت، مؤكدين أنهم يريدون المال فقط. ثم قام أحدهم بتكميم فم المجني عليه، بينما فتش الآخران الشقة واستولوا على جهازين "لاب توب".

وبيّنت التحقيقات أن اللصوص طلبوا من المجني عليه 50 ألف جنيه، وحين أخبرهم بعدم وجود أي مبالغ نقدية في المنزل، استولوا على حافظة نقوده، وأجبروه على تحويل 50 ألف جنيه عبر تطبيق "إنستا باي" باستخدام هاتفه الشخصي.

بعد الانتهاء من السرقة، احتجز الجناة المجني عليه ومترجمه داخل غرفة، وأغلقوا الباب عليهما بالمفتاح قبل أن يفروا هاربين. وبعد دقائق، تمكن المجني عليه ومترجمه من فتح الباب ليكتشفا اختفاء الجناة. وعلى الفور، توجه المجني عليه لتحرير مذكرة بتفاصيل الواقعة.

أسفرت تحريات مباحث الشيخ زايد عن تحديد هوية المتهمين، وهم "مصطفى.م"، "عبد الله.ك"، "مروان.ش"، "أحمد.م"،.

أصدرت النيابة قراراً بضبطهم وإحضارهم. ونجحت أجهزة الأمن في القبض عليهم واستعادة المسروقات، التي تم تسليمها إلى المجني عليه. وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهمين لمعرفة تفاصيل وملابسات الحادث.