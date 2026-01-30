إعلان

منعه عن شرب المخدرات.. ضبط شاب متهم بقتل جاره ذبحًا في الطوابق

كتب : مصراوي

10:09 م 30/01/2026

ضبط شاب متهم بقتل جاره

كتب- صابر المحلاوي:
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط شاب لقيامه بقتل جاره ذبحًا بمنطقة الطوابق في فيصل، بسبب خلافات على تعاطي المخدرات أمام المنزل.

البداية بتلقي بلاغ بالعثور على جثة المجني عليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجمعوا المعلومات والفحص الميداني.

وأوضحت التحريات أن الجاني تعدى على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض، نتيجة خلافات سابقة حول منعه عن شرب المخدرات أمام منزله.

تم تحرير محضر بالواقعة، وضبط الجاني، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

مشاجرة جريمة قتل تعاطي المخدرات أمن الجيزة

