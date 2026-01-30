من خطف طفل العاشر؟.. الأمن يكشف كواليس واقعة هزت الشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:

كشفت الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان، ملابسات واقعة خطف طفل، بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الحادث، كما تمكنت من ضبط المتهمين، وتبين أنهما والد الطفل وشقيقه.

ويُظهر الفيديو المتداول توقف سيارة ملاكي أمام أحد المنازل، قبل أن يترجل منها أحد الأشخاص، ويقوم بمراقبة المكان للحظات، ثم يقدم على خطف الطفل ويفر هاربًا بسرعة.

كما رصد مقطع الفيديو محاولة سيدة اللحاق به والاستغاثة، إلا أنه اعتدى عليها بالركل، ما أسفر عن سقوطها أرضًا، قبل أن يلوذ بالفرار.

وأكد شهود عيان بالمنطقة، أن الطفل كان يقيم رفقة جدته لوالدته وذلك بعد انفصال والديه وزواج والدته من آخر، مشيرين إلى سماعهم صرخات واستغاثات الجدة أثناء الواقعة.

وبعد فحص الفيديو والتحريات، توصلت الأجهزة الأمنية إلى تحديد هوية مرتكبي الواقعة وضبطهما، كما تم التحفظ على السيارة المستخدمة

وكشفت التحريات أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات أسرية تتعلق بحق رؤية الطفل بين الأب وأسرة طليقته.

واتخذت الأجهزة الأمنية فى محافظة الشرقية، الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهما إلى النيابة العامة بمدينة العاشر من رمضان، التي تتولى التحقيقات.

تعليق الصور: