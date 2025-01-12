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اشتعال مطبخ شقة أمام البنك الأهلي بالعجوزة

08:14 م الأحد 12 يناير 2025

حريق شقة سكنية

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كتب - محمد شعبان:

تسبب ماس كهربائي في اشتعال النيران داخل مطبخ شقة بالعجوزة وسط الجيزة، الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار أمام فرع البنك الأهلي بشارع شاهين.

انتقل رجال الإطفاء إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اشتعال النيران داخل مطبخ شة بالدور السابع نتيجة ماس كهربائي وتمام الإخماد دون إصابات.

نفذت قوات الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد النيران وإخطار طوارئ شركة الغاز لاتخاذ اللازم.

حريق حريق شقة مطبخ غاز الجيزة العجوزة
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