النائب العام يثني على جهود المحامين العموم في إنجاز القضايا خلال لقاء مع نيابة استئناف بني سويف

كتب- صابر المحلاوي:

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، المحامي العام الأول لنيابة استئناف بني سويف، والمحامين العموم الأوائل والمحامين العموم لنياباتها الكلية، حيث عرضوا عليه الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن عام 2024، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.

وأثنى على الجهد المبذول منهم في أداء مهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، بما يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.

وفي الختام أشار إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.



