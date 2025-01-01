الاستعلام عن مخالفات المرور 2025.. والتقديم على التظلم مجانًا (تفاصيل)

كتب - أحمد أبو النجا:

في ظل التوجه نحو التحول الرقمي وتيسير الخدمات الحكومية على المواطنين، أصبحت عملية الاستعلام عن المخالفات المرورية لعام 2025 أكثر سهولة وسرعة بفضل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها النيابة العامة. الآن، يمكنك معرفة تفاصيل مخالفاتك، التظلم عليها مجانًا، وسداد الغرامات من منزلك بضغطة زر، دون الحاجة إلى زيارة أي مقر حكومي.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2025

الدخول على موقع النيابة العامة عبر الرابط المخصص. (هنا)

اختيار "الاستعلام"، ثم تحديد "مخالفات رخص المركبة".

إدخال أرقام وحروف الرخصة، ثم الضغط على "إجمالي المخالفات".

كيفية استخراج شهادة المخالفات أونلاين

اضغط على "استخراج شهادة وفاء بالغرامات الشاملة".

أدخل الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل بالرخصة.

أدخل البيانات المطلوبة والعنوان المراد تسليم الرخصة عليه.

قم بدفع رسوم الشهادة (50 جنيهًا) ورسوم التوصيل (15 جنيهًا) إلكترونيًا باستخدام بطاقة الدفع.

خطوات التظلم على مخالفات المرور 2025

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة واختيار "خدمات المرور"، ثم الضغط على أيقونة "التظلمات".

اضغط على "استمرار"، وحدد التظلم على "رخص المركبات".

تظهر صفحة جديدة تُخيرك بين الاستعلام عن المخالفات برقم اللوحة (أرقام فقط أو حروف وأرقام).

أدخل رقم رخصة السيارة في الخانة المحددة.

تظهر صفحة جديدة لإدخال البيانات الأساسية للرخصة (الرقم القومي - رقم الهاتف).

اضغط على "تفاصيل المخالفات" لرؤية جميع المخالفات المستحقة، بما في ذلك قيمة الحد الأدنى والأقصى للمخالفة.

حدد المخالفة التي ترغب في التظلم عليها، وسبب التظلم، ثم اضغط على "تظلم".

اقرأ الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة جيدًا، ثم اضغط على "موافق".

تظهر بيانات رخصة المركبة. قم بتحرير البيانات الشخصية المطلوبة، ثم اضغط على "إرسال الطلب".

يظهر على الشاشة بيانات التظلم ورقم الطلب الخاص به، ويُنصح بالاحتفاظ به للمتابعة لاحقًا.