نظرت محكمة جنح الدقي اليوم الأربعاء أولى جلسات محاكمة 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، بينهم مدير المستشفى السابق، بتهمة التسبب عن طريق الخطأ في إصابة 75 مريضًا بعاهات مستديمة وفقدان البصر في قضية تعرف إعلاميًا بـ"العمى الجماعي".

واستمعت المحكمة برئاسة المستشار مينا فايز، رئيس محكمة جنح الدقي، لمرافعة المستشار عمرو خالد، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، الذي وصف الواقعة بأنها "جريمة مكتملة الأركان عنوانها الإهمال ومضمونها خيانة الواجب الطبي وحنث بالقسم".

النيابة العامة تطالب بأقصى عقوبة لمسؤولي 6 أكتوبر

وأوضح ممثل النيابة أن 75 مريضًا تعرضوا لعدوى شديدة في العين بعد عمليات إزالة المياه البيضاء خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2025، ما أدى إلى التهابات حادة وفقدان بعض الحالات البصر أو استئصال محتويات العين، بسبب إهمال جسيم وقصور فني وإداري في منظومة التعقيم ومكافحة العدوى داخل المستشفى.

75 مريضًا يفقدون البصر.. كارثة "العمى الجماعي" تهز مستشفى 6 أكتوبر

وأكدت التقارير الفنية التي أعدتها لجان من الطب الشرعي، وزارة الصحة، الطب الوقائي، والهندسة الطبية، وجود مخالفات في إجراءات التعقيم، عدم الالتزام بالبروتوكولات، عدم غسل الأيدي بشكل صحيح، واستخدام مؤشرات تعقيم غير مناسبة، مما أدى لتفاقم الأزمة الصحية وإصابة المرضى بعاهات مستديمة.

وطالبت النيابة العامة بتطبيق أقصى العقوبات على المتهمين حفاظًا على قدسية مهنة الطب وحماية المرضى، مشددة على أن الطب رسالة رحمة، لكن من يفرط في الأمانة يتحمل المسؤولية القانونية كاملة.