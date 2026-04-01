أكدت وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء، أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي يتمتع بصحة كاملة، مشددة على أن غيابه عن المشهد العام لا يعود لأسباب مرضية، وذلك في ظل استمرار تداعيات حرب إيران.

تصريحات طهران حول صحة مجتبى خامنئي في حرب إيران

وأوضحت الخارجية الإيرانية في بيان، أن مجتبى خامنئي يتمتع بصحة تامة، مبينة أن تأخر ظهوره العلني يعود حصريا إلى ظروف الحرب والمقتضيات الأمنية الراهنة.

وهاجمت الوزارة التوجهات الدولية لواشنطن، مؤكدة أنه لم يعد بإمكان أي طرف في العالم الوثوق بالدبلوماسية الأمريكية، التي اعتبرتها مجرد أداة للتمهيد لفرض المطالب أو استخدام القوة العسكرية في سياق الصراع بين إيران وأمريكا.

وشددت طهران على عزمها الدفاع عن نفسها بكل الوسائل المتاحة لمنع تكرار سيناريوهات الحرب التي استُدرجت إليها واشنطن بتحريض من الكيان الإسرائيلي.

وتأتي هذه التصريحات لترد على حالة الغموض التي صاحبت غياب المرشد عن الأنظار منذ تنصيبه قبل أسابيع، في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي والقوات الأمريكية عملياتهم الميدانية.

الموقف الروسي والادعاءات الأمريكية في حرب إيران

وحسم السفير الروسي لدى طهران أليكسي ديدوف الجدل المثار حول مكان وجود المرشد، مساء الثلاثاء، مؤكدا بقاءه داخل الأراضي الإيرانية.

ونفى ديدوف صحة الشائعات التي تداولت احتمالية إجلاء الزعيم الإيراني إلى العاصمة موسكو، مشيرا إلى أن مجتبى خامنئي يتواجد بالفعل في بلاده ولكنه يمتنع عن الظهور لأسباب واضحة تتعلق بالأمن والظروف الميدانية التي تفرضها حرب إيران الحالية.

تضارب التقارير حول إصابة المرشد في حرب إيران

وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر مطلع أن مجتبى خامنئي أصيب خلال الهجوم العنيف الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي والقوات الأمريكية، والذي أسفر عن مقتل والده ونخبة من القيادات العسكرية.

وبحسب المصدر، فإن الإصابات شملت كسرا في القدم وكدمة في العين اليسرى بالإضافة إلى جروح متفرقة في الوجه، فيما قد يقدم تفسيرا لغيابه الطويل عن المشهد العام.

وفي المقابل، صرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بأن مجتبى خامنئي من المحتمل أن يكون مشوها، وهي ادعاءات أطلقتها واشنطن دون تقديم أدلة ملموسة.