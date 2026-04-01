أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يجري حاليًا دراسة مقترح مقدَّم من صناع السينما بشأن مواعيد عرض الحفلات، في ضوء قرارات الغلق المبكر للمحال والمنشآت.

وقال "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن الحكومة تتابع بشكل مستمر توافر السلع وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي، مشيرًا إلى استمرار جهود ترشيد استهلاك الطاقة، ومنها خفض معدل إنارة الشوارع.

وأوضح رئيس الوزراء أنه في حال حدوث زيادة كبيرة في معدلات إظلام الشوارع سيتم مراجعة الأمر مع مراعاة البعد الأمني، لافتًا إلى أن العالم يمر بأزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر اتخذت إجراءات استباقية للتعامل مع تداعيات الأوضاع العالمية، خاصة في ظل تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدًا أهمية إدراك المواطنين لحجم الأزمة، واستمرار العمل على مواجهة تداعياتها.

اقرأ أيضًا:

