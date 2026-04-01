مدبولي: الرئيس وجه برفع سعر توريد القمح لـ 2500 جنيه للأردب

كتب : أحمد العش

06:32 م 01/04/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بزيادة سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب، في خطوة تستهدف تقديم حافز أكبر للفلاح المصري ودعم منظومة التوريد.

تأتي هذه التوجيهات في إطار جهود الدولة لدعم الفلاحين وتحفيزهم على التوسع في زراعة القمح، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التحديات العالمية وارتفاع أسعار الحبوب.

وتعمل الحكومة على رفع كفاءة منظومة التوريد لضمان استلام أكبر كميات ممكنة من الإنتاج المحلي وتحقيق الاستقرار في السوق.

المؤتمر الصحفي للحكومة سعر توريد القمح مجلس الوزراء مصطفى مدبولي

نصائح طبية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
زووم

"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
شئون عربية و دولية

المرشد الإيراني "مجتبى" أمام خريطة مفاعل ديمونا.. ما القصة؟ (فيديو)
أخبار المحافظات

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"

