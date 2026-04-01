قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بزيادة سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب، في خطوة تستهدف تقديم حافز أكبر للفلاح المصري ودعم منظومة التوريد.

تأتي هذه التوجيهات في إطار جهود الدولة لدعم الفلاحين وتحفيزهم على التوسع في زراعة القمح، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التحديات العالمية وارتفاع أسعار الحبوب.

وتعمل الحكومة على رفع كفاءة منظومة التوريد لضمان استلام أكبر كميات ممكنة من الإنتاج المحلي وتحقيق الاستقرار في السوق.

