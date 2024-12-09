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إحباط محاولة صاحبة مصنع ملابس تهريب مخدرات بمطار برج العرب

12:21 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

المواد المخدرة

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لأمن الموانئ بقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (صاحبة مصنع ملابس "لها معلومات جنائية" - مقيمة بمحافظة الغربية)، وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة لعقار "تامول") حال إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد عبر مطار برج العرب بالإسكندرية.

وبمواجهتها، أقرت بإرتكابها الواقعة بقصد تهريب المخدرات للإتجار بها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

مكافحة المخدرات مطار برج العرب الإسكندرية وزارة الداخلية
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