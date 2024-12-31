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النائب العام يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

09:17 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد الصاوي:

تقدم المستشار محمد شوقي، النائب العام، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء النيابة العامة، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد.

وبعث النائب العام برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية قال خلالها: "يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء النيابة العامة أن نبعث لسيادتكم أصدق آيات التهنئة بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد، داعين المولى عز وجل أن ينصركم، ويسدد خطاكم وأن يديم على مصرنا الحبيبة الرخاء والأمان والاستقرار، حفظ الله الوطن قيادة وأرضًا وشعبًا".

النائب العام الرئيس السيسي العام الميلادي الجديد
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