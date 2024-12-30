ضبط سيدة بعد نشر ادعاءات كاذبة بالدقهلية

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ادعت إحدى السيدات أن زوج شقيقتها اعتدى على زوجته وأحدث إصابتها، مدعية أن الأجهزة الأمنية في الدقهلية أخرجت شقيقتها من المستشفى رغم سوء حالتها الصحية.

بالتحقيق في الواقعة، تبين أنه في 27 من الشهر الجاري، تقدم المشكو في حقه ببلاغ لمركز شرطة المنصورة، حيث قام بضبط زوجته برفقة شخص آخر في المنزل وتعدى عليها مما أدى لإصابتها. تم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، وفي 28 من الشهر تم التصريح للمجني عليها بالخروج من المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية.

تم عرض المتهمين على النيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، كما تم ضبط السيدة التي قامت بنشر الادعاءات الكاذبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.