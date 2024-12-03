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فيديو صادم: سيارة تجر كلبا في مدينة نصر.. والداخلية تكشف التفاصيل

12:32 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

كلب ضال ارشيفية

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كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر قيام شخص بسحب كلب بحبل أثناء سير سيارة في الجيزة.

كانت الأجهزة الأمنية، قد رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام أحد الأشخاص بربط "كلب ضال" بحبل من عنقه وسحبه أثناء قيادته السيارة في دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، تم على الفور تحديد مرتكبي الواقعة وضبطهما.

أسفرت التحقيقات عن تحديد هويتي الجناة، وهم حارس عقار وآخر يحمل جنسية إحدى الدول، بالإضافة إلى السيارة المستخدمة في الحادث. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة بهدف إبعاد الكلب عن العقار محل سكنهما.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

جر كلب بسيارة تعذيب كلب مواقع التواصل الاجتماعي قسم شرطة الأهرام
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