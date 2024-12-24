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خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 6 طن دقيق أبيض بلدي مدعم

11:34 ص الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

دقيق

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كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكثفة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط عدة قضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط حوالي 6 طن من الدقيق الأبيض البلدي المدعم خلال 24 ساعة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأزيد من السعر المقرر أو عدم الإعلان عن الأسعار.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

دقيق شرطة التموين وزارة الداخلية
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