طعنة بمقص في قلب الشارع .. الجنايات تعاقب فرارجي العياط بالمشدد 10 سنوات

كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة "8" جنايات العياط بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، بمعاقبة "كريم" تاجر دواجن بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالشروع في قتل عامل طعنا بمقص في الشارع بقرية بجنوب العياط بالجيزة.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عفيفي محمود المنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رجب فكري مصطفي و مصطفي محمد عبد اللطيف ومحمد عبد الحميد و سكرتارية خالد شعبان.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية التى حملت رقم 16553 لسنة 22024 جنايات العياط والمُقيدة برقم 5878 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم "كريم م"، تاجر دواجن بقرية اللثت العياط، أنه في يوم 24 أكتوبر 2024، شرع في قتل "طارق د"، عمدًا على إثر خلاف نشب بينهما، وما أن ظفر به خلال تواجده في الشارع حتى كاله عدة طعنات بسلاح أبيض "مقص" استقرت الضربات في الصدر والبطن فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بأوراق الدعوى، والتي كادت أن تودي بحياته إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركته بالعلاج.

وثبت من تقرير الطبي الوارد من مستشفى العياط المركزي، أن بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المُصاب تبين وجود جرح أسفل الصدر وطعنة شبه نافذة وطعنتين بالظهر بالناحية اليسرى أسفل الكتف وطعنة بالفخذ الأيسر.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة والتي أدانته بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليه من اتهام.