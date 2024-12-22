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"البنات بتتخطف".. أول تعليق من الداخلية عن منشور مرعب

06:13 م الأحد 22 ديسمبر 2024

خطف - تعبيرية

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القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن الادعاء بخطف 25 سيدة عقب توجههن لإجراء مقابلات عمل بوظائف وهمية، وضبط صاحبة الحساب.

وحدة الرصد تابعت تداول منشور على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن الادعاء بانتشار العديد من إعلانات الوظائف الوهمية والتى تستهدف الفتيات والسيدات والزعم باختطاف 25 سيدة عقب توجههن لإجراء مقابلات عمل.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمة على النشر مالكة مكتب للدعاية والإعلان مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية. وبمواجهتها تعترفت بترتكاب الواقعة؛ لزيادة عدد المتابعين على صفحتها لتحقيق ربح مادى.

خطف فتيات وظايف الإسكندرية الداخلية
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