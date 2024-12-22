5 مصابين في حريق هائل داخل مصنع فوم بالشرقية

"مكنش ناوي يقتله".. دفاع المتهم الأول في قضية قتل "مينا موسى" تطالب

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في حريق نشب في مصنع "مينا فوم" لتصنيع فوم ثلاجات التبريد بالشرقية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالشرقية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب في المنطقة الصناعية الثالثة.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالشرقية بسيارات الإطفاء بالتنسيق مع مأمور القسم.

تبين بالفحص اندلاع حريق داخل مصنع فوم مكون من طابقين بجوار مصنع دابر قملة، مما أسفر عن سقوط 5 مصابين، منهم 4 حالات اختناق ومصاب بجروح في اليدين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين والغندور بمدينة العاشر من رمضان للعلاج، وسط جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحريق وتنفيذ عملية التبريد.