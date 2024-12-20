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جريمتان في أوسيم خلال 24 ساعة.. والمباحث تبحث عن فك الشفرة

09:58 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

مسرح جريمة- تعبيرية

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كتب - محمد شعبان:

سجلت مدينة أوسيم شمال الجيزة جريمتان خلال 24 ساعة، الأولى ضحيتها ربة منزل والثانية رضيع عمره يوم.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالستقبال أحد المستشفيات جثة ثلاثينية ووجود شبهة جنائية.

معاينة العقيد مجدي موسى مفتش مباحث الفرقة بينت أن الجثة لسيدة تدعى "مريم.ف." 36 سنة، بطعنة نافذة في الصدر إثر مشدة كلامية بينها وبين أحد أقاربها انتهت بمقتلها، ولاذ الجاني بالفرار.

وفي وقت تطارد الشرطة المشتبه به غرفة عمليات النجدة ورد إليها بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة رضيع عمره واحد ملقى بالشارع بمنطقة البراجيل.

جريمة قتل رضيع أوسيم البراجيل جريمة قتل الجيزة أمن الجيزة
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