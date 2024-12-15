للنصب على راغبي الحج والعمرة.. ضبط 4 شركات سياحية بدون ترخيص

كتب- علاء عمران:

تواصل أجهزة وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد عدد من الشركات والمكاتب السياحية "بدون ترخيص"، حيث تم ضبط 4 شركات ومكتب خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أفادت بقيام 4 شركات ومكتب بدون ترخيص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة".

كما كانوا يروجون لأنشطتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويستخدمون مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارة الشركات والمكاتب، حيث عُثر بداخلها على عدة مضبوطات أبرزها: أختام خاصة بالشركات والمكاتب، صور جوازات سفر لأجانب، تذاكر طيران، مجموعة من كروت الدعاية، تأشيرات زيارة، دفاتر إيصالات استلام نقدية، وبرامج عمرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بمختلف صورها، خصوصًا في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل في مجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على هذه الشركات بالنصب على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج، عمرة، وبرامج سياحية).