الداخلية تضبط 10 ملايين جنيه من تجار العملة

كتب- علاء عمران:

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات متتالية لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث تمكنت من ضبط 10 ملايين جنيه بحوزة تجار العملة.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية بقيمة مالية تقارب 10 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار استمرار الحملات الأمنية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات، التي تؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد القومي.