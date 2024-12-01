مصرع شاب وإصابة 4 آخرين في حادث بطريق السخنة

الأحد 01 ديسمبر 2024

11:15 ص الأحد 01 ديسمبر 2024

كتب - محمد شعبان:

لقي شاب مصرعه وأصيب 4 آخرون في تصادم سيارتين بطريق العين السخنة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا أمام المدينة الرياضية.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة ملاكي بأخرى حكومية قبل إحدى المنشآت بنحو 5 كم.

المعاينة أثبتت وجود جثة و4 مصابين نقلوا إلى مستشفى العاصمة للعلاج وتحرر محضر بالواقعة.