إجراءات متميزة من وزارة الداخلية لتأمين المنتدى الحضري العالمي -(صور)

كتب- علاء عمران:

احتضنت مصر على مدار خمسة أيام، الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي، الحدث الأهم والأكبر على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ بمشاركة دولية واسعة، وتأتي استضافة مصر للمنتدى تقديرًا لدورها في التنمية العمرانية والتنمية المستدامة وما تملكه من خبرات في تأمين المؤتمرات ذات الطابع الدولي، والتي لاقت إشادة من الوفود المشاركة بالمنتدى للدور المتميز الذي لمسوه من الإجراءات التأمينية المتخذة والتي عكست قدرات واحترافية أجهزة وزارة الداخلية.

قامت وزارة الداخلية بدور متميز في تأمين فاعليات المنتدى، إذ أعدت الوزارة خطة أمنية متكاملة لتأمين هذا الحدث الضخم بفاعلياته المتعددة وبصورة تعبر عن الوجه الحضاري للشرطة المصرية، ويتسق مع طابع المنتدى الذي يبرز النهضة العمرانية الكبيرة والشاملة التي تشهدها مصر، وقد تم تقديم التيسيرات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات وصول الوفود المشاركة عبر المطارات من خلال استخدام التقنيات الحديثة وبواسطة الخدمات الأمنية المتواجدة بالمطارات.

كما تم تنظيم زيارات للوفود المشاركة في المنتدى للعاصمة الإدارية الجديدة إحدى المدن الذكية التس تعكس النهضة العمرانية المصرية ورمز الجمهورية الجديدة وشاهدوا أبرز معالم العاصمة، كما زاروا مدينة الأسمرات والتي تعد من المدن الحضارية في مصر والتي وفرت بيئة آمنة لقاطني المناطق العشوائية، وشملت الزيارات ممشى أهل مصر كما قاموا بجولة لأبرز معالم القاهرة التاريخية، وكذا منطقة حدائق الفسطاط وروضة السيدة.



تلك الجولات للوفود المشاركة تعكس ما تنعم به مصر من أمن وأمان وشعر الجميع بهذه الأجواء التي تعكس الوجه الحضاري للشرطة المصرية التي نفذت خطة التأمين بما يتسق مع طابع المنتدى الذي يبرز النهضة العمرانية الكبيرة والشاملة التي تشهدها مصر.

وخلال فترة انعقاد الملتقى كان هناك تنسيق مع أمن الأمم المتحدة داخل قاعة المنارة للمؤتمرات بالقاهرة للتيسير على الوفود المشاركة لدخول قاعة المؤتمرات وتأمين الفاعليات المتنوعة.

وقد اتسمت القوات المشاركة في التأمين بأعلى درجات الجاهزية والمهارة لتأمين الوفود المشاركة متمتعةً بإحترافية كبيرة ومزودة بالمعدات والسيارات وكل ما يلزم لتوفير أقصى درجات الأمان لضيوف مصر.

إن نجاح استضافة مصر لهذا الحدث الضخم يعكس مدى ثقة المجتمع الدولي في مؤسساتها ومنظومتها الأمنية وما تتمتع به من أمن واستقرار.