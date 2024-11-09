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السيطرة على حريق اندلع بمخزن في كرداسة -(صور)

08:48 م السبت 09 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حريق اندلع بمخزن في كرداسة
  • عرض 5 صورة
    حريق اندلع بمخزن في كرداسة
  • عرض 5 صورة
    حريق اندلع بمخزن في كرداسة
  • عرض 5 صورة
    حريق اندلع بمخزن في كرداسة
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كتب- صابر المحلاوي:
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق شبّ في مخزن بمنطقة كرداسة، بعد تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا حول الحادث.

فور ورود البلاغ، تحركت قوات الأمن لموقع الحريق، حيث تبين أن النيران قد اندلعت داخل المخزن.

على الفور أرسلت قوات الحماية المدنية سيارات الإطفاء إلى المكان، وتم فرض طوق أمني في محيط الحريق للحد من انتشاره.

الجهود السريعة أسفرت عن السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة الواقعة.

حريق مخزن حريق كرداسة الحماية المدنية
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