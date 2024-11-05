إنقاذ مصاب من التفحم داخل سيارة ربع نقل بالبدرشين

كتب - محمد شعبان:

أصيب شخص في اشتعال سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي جنوب الجيزة اليوم الثلاثاء.



تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة باشتعال سيارة دائرة مركز البدرشين.



دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة اللواء محمد العدلي بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع قطاع الجنوب.



تبين بالفحص اشتعال سيارة ربع نقل بجوار كارتة أبو ربع بالطريق الزراعي مما أسفر عن سقوط مصاب تم نقله إلى مستشفى الحوامدية للعلاج.