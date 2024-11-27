ضبط عامل بحوزته 2 مليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم

كتب- علاء عمران:



تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عامل؛ لإدارته ورشة غير قانونية لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها في الفيوم.



وجاءت عملية الضبط بعد تحريات أكدت قيامه بتصنيع كميات كبيرة من الألعاب النارية بغرض التربح. وأسفرت المداهمة عن ضبط قرابة مليوني قطعة من الألعاب النارية، بالإضافة إلى أدوات وخامات تستخدم في عملية التصنيع.



بمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التصنيع والاتجار بها لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.



جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وباشرت النيابة التحقيق.