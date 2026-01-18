سيارة طائشة تصطدم بضابط بقسم الهرم أعلى الطريق السياحي

أصيب ضابط بقسم شرطة الهرم صدمته سيارة أعلى الطريق السياحي مساء الأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصاب بالطريق السياحي.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن سيارة مسرعة اصطدمت بضابط شرطة بقسم الهرم "نقيب" في الاتجاه القادم من الواحات اتجاه المنيب.

وتكثف الشرطة جهودها لضبط السائق المتسبب في الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.