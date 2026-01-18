إعلان

سيارة طائشة تصطدم بضابط بقسم الهرم أعلى الطريق السياحي

كتب : محمد شعبان

07:46 م 18/01/2026

مديرية أمن الجيزة

أصيب ضابط بقسم شرطة الهرم صدمته سيارة أعلى الطريق السياحي مساء الأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصاب بالطريق السياحي.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن سيارة مسرعة اصطدمت بضابط شرطة بقسم الهرم "نقيب" في الاتجاه القادم من الواحات اتجاه المنيب.

وتكثف الشرطة جهودها لضبط السائق المتسبب في الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

