"هند" تطلب خلع زوجها: "سابني في بيت عمه واتجوز جارتنا"

تقدمت "هند"، 28 عامًا، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بإمبابة، بعد مرور عام واحد فقط على زواجها، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على الاستمرار في حياة زوجية وصفتها بـ "المليئة بالإهمال والخذلان".

وقالت "هند" في دعواها إن زوجها تخلى عنها فعليًا، وتركها تعيش في ظروف نفسية واجتماعية صعبة، قبل أن يفاجئها بزواجه من أخرى دون علمها أو إخطارها.

وأوضحت تفاصيل معاناتها قائلة: "بعد أقل من ستة أشهر من الزواج بدأت الخلافات، وكان زوجي دائم الغياب، ومع أول مشكلة كبيرة بيننا قرر أن يتركني في بيت عمه بحجة تهدئة الأمور، وقال لي إنها مسألة أيام وسيعيدني إلى منزل الزوجية".

وأضافت: "الأيام تحولت إلى أسابيع، والأسابيع إلى شهور، وأنا معلقة لا متزوجة بشكل فعلي ولا مطلقة".

وأكدت الزوجة أنها عاشت في بيت عم زوجها في ظروف غير مريحة، وشعرت بعدم الأمان وافتقاد الخصوصية، فضلًا عن المعاملة الجافة التي كانت تتلقاها، موضحة: "كنت أحاول التحمل والصبر من أجل بيتي، لكنه لم يكن يتواصل معي، ولم يتحمل أي مسؤولية تخصني".

وأشارت إلى أن الصدمة الكبرى كانت عندما علمت بزواج زوجها من إحدى الجارات في المنطقة التي يقيم بها، دون أن يخبرها أو يسع حتى لإنهاء زواجه الأول، قائلة: "عرفت بالصدفة من الناس، وقتها شعرت بأن كرامتي أُهينت، ولم يكن هناك أي تقدير لي كزوجة".

وأضافت أنها حاولت التواصل معه أكثر من مرة للوصول إلى حل يحفظ كرامتها، سواء بالعودة إلى منزل الزوجية أو بالانفصال بشكل محترم، إلا أنه تجاهل جميع محاولاتها، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء، موضحة: "طلبت الخلع لأنني كرهت هذه الحياة، وخشيت الاستمرار وأنا مكسورة نفسيًا".

وطالبت هند في دعواها بالخلع مقابل التنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، مؤكدة أن هدفها الوحيد هو "النجاة بنفسها" وبدء حياة جديدة بعيدًا عن الإهمال والمعاناة النفسية.

ولا تزال الدعوى، التي تحمل رقم 173 لسنة 2025، منظورة أمام محكمة الأسرة، ولم يُفصل فيها حتى الآن.

