قتيلان في مشاجرة بالسلاح بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

قتل شخصان في مشاجرة بالحي السابع بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الثلاثاء.

تلقى مأمور قسم شرطة أول أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود ضحيتين.

وقد وجه مفتش مباحث فرقة وسط أكتوبر بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع وحدة المباحث.

وتبين بالفحص أن مشاجرة نشبت بين طرفين، حيث تبادلوا الضرب باستخدام أسلحة بيضاء، مما أسفر عن سقوط قتيلين تم إيداعهما في ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي.

ويكثف المقدم محمد مجدي، رئيس المباحث، جهوده لضبط المتورطين في الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.