بتهمة النصب.. ضبط 8 شركات سياحية بدون ترخيص

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها ضد القائمين على شركات سياحية لقيامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج.

المعلومات والتحريات الأجهزة الأمنية، أفادت بقيام 8 شركات سياحية "بدون ترخيص"، التي تعمل في تنظيم البرامج السياحية عبر عدد من المحافظات، بالنصب على المواطنين واستيلائهم على مبالغ مالية كبيرة مقابل الترويج لتسهيل سفرهم.

وأظهرت التحريات أن هذه الشركات كانت تروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتستخدم مقرات مؤقتة داخل شقق إيجار، حيث كانت توهم المواطنين بقدرتها على تسفيرهم للخارج مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات، حيث تم العثور بداخلها على العديد من المضبوطات، أبرزها: جوازات سفر خاصة بعملاء الشركات، تأشيرات سفر مزورة، أختام وأكلاشيهات، دفاتر إيصالات تحصيل نقدية، كروت دعاية خاصة بتلك الشركات، كشوف بأسماء العملاء، استمارات طلبات السفر، وعقود اتفاق مع العملاء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ تكثيف الجهود للقبض على بقية المتورطين في هذه العمليات الاحتيالية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بجميع صورها، وخاصة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.