الداخلية تكشف محاولة غسل 28 مليون جنيه من أموال مختلسة بالجيزة

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط موظف بإحدى الشركات في الجيزة، تورط في غسل أموال بقيمة 28 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الكسب غير المشروع.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم اختلس مبالغ مالية كبيرة من جهة عمله، وسعى لإخفاء مصدرها عبر إضفاء الصبغة الشرعية عليها. وتم ذلك من خلال شراء عقارات سكنية وسيارات فاخرة، في محاولة لتبييض الأموال المكتسبة بطرق غير قانونية.

اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.