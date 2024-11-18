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مشاجرة بالرصاص تنتهي بمصاب يصارع الموت بالخانكة

09:11 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

إطلاق نار

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كتب - محمد شعبان:

أصيب شخص بطلق ناري في مشاجرة بالخانكة محافظة القليوبية، مساء الاثنين.

تلقى مأمور قسم شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار بعزبة الهادي.

التحريات الأولية بينت نشوب مشاجرة أطلق خلالها أحد طرفيها النار من سلاحه مما أسفر عن إصابة شخص برصاصة بالفك، نُقل على إثرها إلى مستشفى الخانكة.

ويكثف أجهزة الأمن جهودهم لتحديد وضبط مرتكب الواقعة والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة واستعجلت النيابة العامة التحريات.

مشاجرة إطلاق نار الخانكة القليوبية
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