إعلان

5 مصابين في انقلاب سيارة ملاكي أعلى الأوسطي

09:12 م الأحد 17 نوفمبر 2024

موقع الحادث

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الأوسطي جنوب الجيزة، اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى الطريق المشار إليه.

انتقلت أقرب دورية مرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق ملاكي بعد نزلة البدرشين اونقلاب المركبة اتجاه حلوان.

أسفر عن الحادث سقوط 5 مصابين نقلوا إلى مستشفى الحوامدية العام للعلاج، وجنب ونش تابع للمرور السيارة المنكوبة نهر الطريق.

انقلاب سيارة حادث الطريق الأوسطي البدرشين حلوان الجيزة المرور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تدخل بين الأب وابنه.. تأجيل محاكمة "عامل بولاق" لاتهامه بقتل جاره بمطواة

إعلان

إعلان

مجلس النواب يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
رئيس النصر يكشف موعد إنتاج أول سيارة "ملاكي" بمصانع الشركة