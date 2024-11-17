5 مصابين في انقلاب سيارة ملاكي أعلى الأوسطي

كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الأوسطي جنوب الجيزة، اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى الطريق المشار إليه.

انتقلت أقرب دورية مرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق ملاكي بعد نزلة البدرشين اونقلاب المركبة اتجاه حلوان.

أسفر عن الحادث سقوط 5 مصابين نقلوا إلى مستشفى الحوامدية العام للعلاج، وجنب ونش تابع للمرور السيارة المنكوبة نهر الطريق.