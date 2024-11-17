إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الدائري

كتب- محمد شعبان:

أصيب 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائري جنوب القاهرة اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام معمار المرشدي.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص اتجاه صقر قريش نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

أسفر عن الحادث سقوط 7 مصابين نقلوا إلى مستشفى البنك الأهلي للعلاج وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.