الأمن أوقع "الهجامين" في كمين بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المخازن بدائرة قسم شرطة بولاق، بأسلوب كسر الأقفال، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب 3 وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما.

كما تم ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقة بدائرة قسم شرطة بدر وبمواجهتهم أقروا بارتكاب واقعتين سرقة، وأقروا بتصرفهم في بعض المسروقات المستولى عليها بالبيع لعميلهم سيء النية، وهو مالك محل خردة مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وتم ضبطه وبحوزته المسروقات.

وتم ضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة القطامية، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة أعمدة الإنارة بدائرة القسم، وبحوزتهم عدد من القطع والأجزاء المعدنية والمسامير الخاصة بأعمدة الإنارة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بجميع صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.