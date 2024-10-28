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4 مصابين بحالات اختناق وسط جحيم شقة الشروق

10:14 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

حريق منزل ارشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص بحالة اختناق إثر حريق شقة سكنية بمدينة الشروق، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بجوار كمبوند.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بسيارات إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور المركز.

تبين بالفحص اشتعال النيران بشقة سكنية بالطابق الأرضي لعقار مكون من طابقين بشارع سيتي كلوب مما أسفر عن سقوط 4 مصابين بحالة اختناق وتمام الإخماد.

حريق الشروق شقة سكنية حالات اختناق الحماية المدنية النجدة
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