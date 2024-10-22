مقتل شخص وإصابة آخر بالرصاص في الصف

كتب - محمد شعبان:

قُتل شخص وأصيب آخر في حادث إطلاق نار جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع إطلاق نار بقرية الشرفا طائرة مركز الصف.

العقيد محمد العشري مفتش فرقة الشرق وجه بسرعة انتقال رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

بالفحص المبدئي تبين مقتل شخص فيما أصيب ثانٍ بطلق ناري وتم إيداعهما ثلاجة مستشفى الصف المركزي تحت تصرف النيابة العامة.