إعلان

مقتل شخص وإصابة آخر بالرصاص في الصف

07:35 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

إطلاق نار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

قُتل شخص وأصيب آخر في حادث إطلاق نار جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع إطلاق نار بقرية الشرفا طائرة مركز الصف.

العقيد محمد العشري مفتش فرقة الشرق وجه بسرعة انتقال رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

بالفحص المبدئي تبين مقتل شخص فيما أصيب ثانٍ بطلق ناري وتم إيداعهما ثلاجة مستشفى الصف المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

إطلاق نار الصف الجيزة أمن الجيزة جثة قتيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إصابة تلميذ في حادث داخل مدرسة بإمبابة

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة