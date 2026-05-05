كشفت الفنانة وملكة جمال مصر لعام 2025، إيرينا يسري، تعرضها لمطاردة وتهديدات من شاب يدعى "بلال"، مؤكدة أنها باتت تشعر بالخطر منذ حصولها على اللقب ودخولها مجال التمثيل.

تفاصيل الواقعة

كتبت إيرينا عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام": "أنا حياتي في خطر، أول مرة أكتب بالشكل ده، ودايمًا محافظة على خصوصية حياتي، لكن لما الأمر يهدد حياتي ومستقبلي والناس اللي حواليا، مقدرتش أسكت".



وأضافت: "من ساعة ما حصلت على لقب ملكة جمال مصر وشاركت في أول مسلسل ليا، وفي شخص اسمه بلال بيتابعني وبيكتبلي تعليقات غريبة جدًا، وكان فاكر نفسه شخصية من المسلسل وعايش في وهم".

وتابعت: "الموضوع تطور وبقى يعرف أنا موجودة فين، وييجي الأماكن اللي أنا فيها ومعاه خاتم وبيقول ده خاتم جوازنا! وصورته وهو قدام عربيتي وبيهددني إن أي حد يقرب مني هيأذيه".

وأشارت إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، قائلة: "تعدى على السائق الخاص بيا، وبقى بيروحلي مكان شغلي في العيادة والمستشفيات، وسببلي مشاكل كبيرة، وبقيت بخاف أنزل الشارع".

وأضافت: "في شهود على اللي بيحصل، لكنه بيهرب أول ما الناس تتجمع، ومش بنلحق نتصرف أو نبلغ الشرطة، والموضوع بقاله شهور، ووصل إنه بيهدد أي حد يقرب مني، وده خلّى الناس اللي حواليا تخاف، وحتى السائق ساب الشغل بعد ما اتضرب".

وأعادت إيرنيا، نشر صورة على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، من بطاقة الشاب "بلال" والذي تضمنت تفاصيلها وثيقة تسجيل لاجئ لدى مفاوضية شئون اللاجئين، ويحمل الجنسية السودانية.

من هي إيرينا يسري؟

تخرجت إيرينا يسري عام 2021، وتعمل طبيبة أسنان، وحاصلة على دبلومة في التجميل، قبل أن تبدأ مسيرتها في مجال الجمال وتحصل على لقب ملكة جمال مصر عالميًا 2025.

وشاركت إيرينا في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، بطولة الفنان ياسر جلال، إلى جانب عدد من نجوم الفن.



اقرأ أيضًا:

فيديو| نجمة برنامج "The Voice Kids" تعلن خطوبتها

"The Devil Wears Prada 2" يزيح فيلم "Michael" من صدارة شباك التذاكر

كذبة أبريل.. حقيقة خطوبة ماجدة الصباحي وسعيد أبو بكر



