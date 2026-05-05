بيهددني بالقتل.. فنانة تستغيث وتعلن ملاحقة لاجىء سوداني

كتب : نوران أسامة

10:02 م 05/05/2026 تعديل في 10:02 م
    الفنانة إيرينا يسري (2)
    إيرينا يسري (2)
    إيرينا يسري تستغيث من معجب يدعى بلال (3)
    الفنانة إيرينا يسري
    إيرينا يسري تستغيث من معجب يدعى بلال (5)
    إيرينا يسري تستغيث من معجب يدعى بلال (6)
    إيرينا يسري تستغيث من معجب يدعى بلال (1)
    إيرينا يسري تستغيث من معجب يدعى بلال (7)
    إيرينا يسري تستغيث من معجب يدعى بلال (4)
    إيرينا يسري وياسر جلال من كواليس مسلسل كلهم بيحبوا مودي
    إيرينا يسري والفنان ياسر جلال
    إيرينا يسري
    ملكة جمال مصر لعام 2025 إيرينا يسري
    إيرينا يسري تستغيث من معجب يدعى بلال (8)

كشفت الفنانة وملكة جمال مصر لعام 2025، إيرينا يسري، تعرضها لمطاردة وتهديدات من شاب يدعى "بلال"، مؤكدة أنها باتت تشعر بالخطر منذ حصولها على اللقب ودخولها مجال التمثيل.

تفاصيل الواقعة

كتبت إيرينا عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام": "أنا حياتي في خطر، أول مرة أكتب بالشكل ده، ودايمًا محافظة على خصوصية حياتي، لكن لما الأمر يهدد حياتي ومستقبلي والناس اللي حواليا، مقدرتش أسكت".


وأضافت: "من ساعة ما حصلت على لقب ملكة جمال مصر وشاركت في أول مسلسل ليا، وفي شخص اسمه بلال بيتابعني وبيكتبلي تعليقات غريبة جدًا، وكان فاكر نفسه شخصية من المسلسل وعايش في وهم".

وتابعت: "الموضوع تطور وبقى يعرف أنا موجودة فين، وييجي الأماكن اللي أنا فيها ومعاه خاتم وبيقول ده خاتم جوازنا! وصورته وهو قدام عربيتي وبيهددني إن أي حد يقرب مني هيأذيه".

وأشارت إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، قائلة: "تعدى على السائق الخاص بيا، وبقى بيروحلي مكان شغلي في العيادة والمستشفيات، وسببلي مشاكل كبيرة، وبقيت بخاف أنزل الشارع".

وأضافت: "في شهود على اللي بيحصل، لكنه بيهرب أول ما الناس تتجمع، ومش بنلحق نتصرف أو نبلغ الشرطة، والموضوع بقاله شهور، ووصل إنه بيهدد أي حد يقرب مني، وده خلّى الناس اللي حواليا تخاف، وحتى السائق ساب الشغل بعد ما اتضرب".

وأعادت إيرنيا، نشر صورة على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، من بطاقة الشاب "بلال" والذي تضمنت تفاصيلها وثيقة تسجيل لاجئ لدى مفاوضية شئون اللاجئين، ويحمل الجنسية السودانية.

من هي إيرينا يسري؟

تخرجت إيرينا يسري عام 2021، وتعمل طبيبة أسنان، وحاصلة على دبلومة في التجميل، قبل أن تبدأ مسيرتها في مجال الجمال وتحصل على لقب ملكة جمال مصر عالميًا 2025.

وشاركت إيرينا في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، بطولة الفنان ياسر جلال، إلى جانب عدد من نجوم الفن.


