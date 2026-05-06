أفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أن أعضاء الحزب الجمهوري الأمريكي، يقترحون بتخصيص مليار دولار من أموال دافعي الضرائب لتأمين قاعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض.

وبحسب "إن بي سي"، فإن ترامب صور خلال الفترة الماضية، أن قاعة الرقص الجديدة الكبيرة التي يبنيها في أراضي البيت الأبيض هدية للأمة الأمريكية.

ونشرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية نص مشروع القانون الذي أصدره الحزب الجمهوري في وقت متأخر من الاثنين الماضي لتخصيص الأموال لإدارة ترامب.

أشاد المتحدث باسم البيت الأبيض ديفيس إنجل، بالجمهوريين لإدراجهم الأموال للمشروع الذي طال انتظاره، مؤكدًا أنه سيوفر لجهاز الخدمة السرية الأمريكية الموارد التي يحتاجونها لتحصين مجمع البيت الأبيض بشكل كامل وشامل، بالإضافة إلى العديد من المهام الحيوية الأخرى لجهاز الخدمة السرية الأمريكية.