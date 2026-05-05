قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 60 متهمًا بالهيكل الإداري للإخوان، في القضية رقم 13986 لسنة 2024، جنايات التجمع، لجلسة 5 يوليو لمرافعة النيابة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

أمر إحالة المتهمين

كشف أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2013، وحتى 6 نوفمبر 2024، المتهمون من الأول وحتى الرابع عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من الخامس عشر إلى الأخير تهم لانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين من الخامس عشر وحتى الثاني والعشرين تهم ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب.

