سرقة أجهزة تابلت وزارةالتربية والتعليم.. مُحاكمة 8 متهمين بأكتوبر| اليوم

كتب ـ رمضان يونس:

تنظر محكمة جنح أكتوبر بالجيزة، ثاني جلسات مُحاكمة المتهمين بسرقة 1179 من أجهزة التابلت من المخازن المملوكة لوزارة التربية والتعليم في مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها، أنها تلقت بلاغًا من مدير الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم، باكتشاف سرقة عدد 1179 جهاز حاسوب لوحي "تابلت"، مملوكين لوزارة التربية والتعليم، من مخزن التطوير التكنولوجي الكائن بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، وهو ما أكدته لجنة الفحص المشكلة بمعرفة الوزارة.

وسألت النيابة العامة، مُقدم البلاغ وأعضاء لجنة الفحص الذين شهدوا بصحة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالبلاغ، إذ طلبت النيابة تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة،

واستمعت النيابة لشاهد مجريا التحريات بقيام متهمين - ليسا من أرباب الوظائف العمومية– بسرقة تلك الأجهزة من داخل المخزن المشار إليه بطريق المغافلة، ثم قام أربعة متهمين آخرين في وقت لاحق على السرقة- بإخفاء المسروقات، حيث تمت استعادة 750 جهازا من الأجهزة المسروقة، وضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر بمليون وستمائة وثمانين ألف جنيه - من حصيلة بيعهم المسروقات.

وأحال النائب العام المستشار محمد شوقي المتهمين بالسرقة والقائمين بإخفاء المسروقات، إلى محكمة الجنايات العاجلة والتي حددت جلسة اليوم لنظر القضية.