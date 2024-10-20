الداخلية تواصل تسهيل الحصول على الخدمات الشرطية

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير خدماتها للمترددين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية.

واستقبلت أقسام الإدارات المختلفة على مستوى الجمهورية عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن في مقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم بشكل ميسر.

وأكدت وزارة الداخلية على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في تسهيل الحصول على المستندات بكافة المواقع الشرطية، كجزء من الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان وتيسير الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.